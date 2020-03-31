ИА «Ореанда-Новости». Агентство NASA готовится нанести удар по астероиду, летящему к Земле. Миссия американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства по перехвату астероида получила название DART (Double Asteroid Redirection Test). Об этом сообщило издание Science Alert.

Уточняется, что астероид не представляет угрозы для планеты. Однако предстоящий удар должен стать тренировкой для системы защиты планеты от более крупных астероидов.

Ранее космическое агентство уже отменяло несколько пусков из-за пандемии коронавируса. Следующий запуск запланирован на 22 июля 2021 года.