По проекту миссии космического корабля Pluto Orbiter были выделены денежный средства.. Старт на орбиту запланирован на 2028 год.Сейчас у научных сотрудников NASA есть только 40% информации по данным Плутона. Для получения дополнительных данных о планете, необходимо разработать новое космическое оборудование.По предположительным данным Pluto Orbiter пробудет в космосе 18 лет перед тем, как достигнуть Плутона. И около 13 лет потребуется на стабильный выход на орбиту планеты.