01.11.2019, 01:59
NASA приступает к разработке миссии к Плутону
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты NASA приступили к разработке космической миссии к Плутону, сообщает издательство «Аргументы и Факты».
По проекту миссии космического корабля Pluto Orbiter были выделены денежный средства. Масса зонда оставит примерно 2,4 тонны. Старт на орбиту запланирован на 2028 год.
Сейчас у научных сотрудников NASA есть только 40% информации по данным Плутона. Для получения дополнительных данных о планете, необходимо разработать новое космическое оборудование.
По предположительным данным Pluto Orbiter пробудет в космосе 18 лет перед тем, как достигнуть Плутона. И около 13 лет потребуется на стабильный выход на орбиту планеты.
Разработка миссии должна быть завершена в 2022 году. После этого NASA даст свой окончательное решение об обоснованности и финансовом обеспечении миссии.
По проекту миссии космического корабля Pluto Orbiter были выделены денежный средства. Масса зонда оставит примерно 2,4 тонны. Старт на орбиту запланирован на 2028 год.
Сейчас у научных сотрудников NASA есть только 40% информации по данным Плутона. Для получения дополнительных данных о планете, необходимо разработать новое космическое оборудование.
По предположительным данным Pluto Orbiter пробудет в космосе 18 лет перед тем, как достигнуть Плутона. И около 13 лет потребуется на стабильный выход на орбиту планеты.
Разработка миссии должна быть завершена в 2022 году. После этого NASA даст свой окончательное решение об обоснованности и финансовом обеспечении миссии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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