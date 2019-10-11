ИА «Ореанда-Новости». Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выразило соболезнования в связи со смертью советского космонавта Алексея Леонова, сообщает RT.



В Twitter NASA говорится, что они опечалены уходом из жизни легендарного космонавта. В космическом ведомстве отметили, что именно благодаря Леонову было положено начало работам в открытом космосе.



Советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни. Церемония прощания и похороны состоятся 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.