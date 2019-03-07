ИА «Ореанда-Новости» В хранилище музея Луксора в Египте были найдены артефакты, относящиеся к периоду правления Тутанхамона, считавшиеся утраченными почти полвека. Недостающие фрагменты детали миниатюрной модели лодки Тутанхамона были признаны потерянными в 1973 году. О находке сообщает Live Science.

Эти артефакты были найдены знаменитым археологом Говардом Картером, открывшим гробницу Тутанхамона в 1922 году.

В хранилище музея была найдена коробка, в которой и были утерянные древности. В числе находок: деревянная мачта, а также иные части модели лодки. Такие небольшие лодки помещались вместе с усопшим в гробницу, чтобы в загробной жизни человек мог плавать по реке и ловит рыбу.

Один из сотрудников музея, археолог Мохаммед Атва рассказал, что это самая большая и значимая находка за всю его карьеру. Он отметил, что теперь станет возможно раскрыть ещё больше древних загадок Тутанхамона.

Фараон Тутанхамон, живший в 1341-1323 гг до н.э. наиболее известный и яркий представитель правителей Древнего Египта. Его смерть в молодом возрасте окутана множеством тайн, но ещё более загадочна его гробница, которая имеет славу проклятой, так как археологи, обнаружившие её, скончались при таинственных обстоятельствах.

4 марта газета «Мобтада» написала, что в Египте шведские и египетские археологи обнаружили в районе города Асуан на древней каменоломне в Джибаль эс-Сильсиля сфинкса с бараньей головой высотой пять метров, которого также называют криосфинксом.

Находка, по сведениям исследователей, относится к периоду правления фараона Аменхотепа III, который был дедом Тутанхамаона, а это примерно 1388 – 1353 гг. до н.э. Как отмечают специалисты, сфинкс и его меньшая копия должны были быть увезены из каменоломни, но почему-то остались там. По одной из версий, скульптуры не завершили, так как фараон умер, по другой - памятник повредили, а восстанавливать не стали.

Там же была найдена каменная кобра, предназначенная для водружения на голову статуи, а также обелиск.