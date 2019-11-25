Салчак впервые повстречался с мальчиком, когда тот участвовал на одном из конкурсов по вокалу, проходившем в Туве, и пригласил его к себе. Участники из России заняли 13-е место на конкурсе "Детское Евровидение-2019". Финальная часть конкурса проходила в воскресенье в Польше, в городе Глинвице.По словам Салчака, на конкурсе Денберел выступил очень хорошо, Татьяна смогла вытянуть некоторые моменты. Наставник ребят отмечает, что в ходе подготовки к конкурсу были тяжёлые моменты. Салчак рассказал, что на одной из первых репетиций Ооржак потерял сознание и попал в медицинское учреждение."Детское Евровидение" выиграла Виктория Габор, участница из Польши. Второе место занял казахстанский участник Ержам Максим. На третьем месте оказалась представительница Испании Мелани Гарсия.