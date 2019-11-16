ИА «Ореанда-Новости». В НАТО предложили изменить политику из-за российской угрозы.

Об этом сообщает RT, ссылаясь на экспертный доклад под названием «Определение масштабов компетенции НАТО».

В докладе особое место уделено России и сдерживанию её агрессии. Кремль назван одной из «гибридных угроз», которые представляют особую опасность для альянса.

Авторы доклада говорят о необходимости сотрудничества с обществом, с местным самоуправлением и частными секторами, но и странами, которые не входят в ЕС. Также, в тексте обсуждается важность знаний в вышеперечисленных областях.

Администрация НАТО часто называет Россию мировой угрозой. Ранее руководство НАТО сообщало о согласии с ЕС в отношении с российскими властями, которое назвало Москву «стратегической проблемой Европы».