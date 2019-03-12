ИА «Ореанда-Новости». Вход в здание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) активисты националистического движения облили кровью и обклеили листовками. Информацию сообщает ряд СМИ.

По информации издания «Информатор» националисты пошли на такой акт вандализма после опубликованной новой части журналистского расследования о хищениях в оборонной сфере страны.

11 марта Bihus.info опубликовало информацию, что налоговая и силовые службы также участвовали в коррупционной сфере – они покрывали фигурантов и за взятки прекращали дела. Таким образом было прекращено дело в отношении сына бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Игоря Гладковского и его бизнес-партнёров.

Обозлённые новыми подробностями коррупционного скандала активисты партии националистов "Традиция и порядок" пошли на протест: залили кровью вход в здание НАБУ. На входе появились листовки: «Торговля с оккупантом - бизнес на крови». С собой у активистов были плакаты со слоганами: "Кредит доверия исчерпан", "НАБУ крышует мародёров", "НАБУ ничем не лучше".

Активисты требуют привлечь к уголовной ответственности фигуранта скандала – директора НАБУ.



