ИА «Ореанда-Новости». Учёным удалось выяснить, что старинное оружие, которое хранится в Венеции на острове Сан-Ладзаро-дельи-Армени в Венеции, представляет собой одно из древнейших мечей на планете. Его возраст специалисты оценивают в 5 тысяч лет. Об этом заявлено в материале Daily Mail.

Оружие было изготовлено в третьем тысячелетии до нашей эры в восточной части Турции, однако оно находилось на хранении в музее как часть коллекции Средних Веков. По данным учёных, артефакт мог применяться как церемониальный предмет или как оружие.

Принято считать, что артефакт являлся часть захоронения, случайно найденного горожанами.