ИА «Ореанда-Новости». Кинжал Дипонегоро (индонезийского принцавозвращен ДжакартеНидерланды обещали сделать это ещё 45 лет назадно процедура вручения состоялась только сейчассообщает английская газета The GardianКультурное наследие торжественно передали законным владельцам в Гааге в посольстве ИндонезииЦеремонию посетили министр культуры Нидерландовиндонезийский посол в Нидерландах и директор этнологического музеягде артефакт не могли найти в течение 2 лет,

Согласно заявлению атташе по культуре Фери Исвандикинжал дорог и очень важен для их страныпотому что это атрибутозначавший высокий статус принцакоторый является национальным героем Индонезии.