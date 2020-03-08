08.03.2020, 18:15
Найден кинжал индонезийского принца
ИА «Ореанда-Новости». Кинжал Дипонегоро (индонезийского принца) возвращен Джакарте. Нидерланды обещали сделать это ещё 45 лет назад, но процедура вручения состоялась только сейчас, сообщает английская газета The Gardian. Культурное наследие торжественно передали законным владельцам в Гааге в посольстве Индонезии. Церемонию посетили министр культуры Нидерландов, индонезийский посол в Нидерландах и директор этнологического музея, где артефакт не могли найти в течение 2 лет,
Согласно заявлению атташе по культуре Фери Исванди, кинжал дорог и очень важен для их страны, потому что это атрибут, означавший высокий статус принца, который является национальным героем Индонезии.
Согласно заявлению атташе по культуре Фери Исванди, кинжал дорог и очень важен для их страны, потому что это атрибут, означавший высокий статус принца, который является национальным героем Индонезии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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