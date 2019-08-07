ИА «Ореанда-Новости». Зоологи из Великобритании выяснили, как легко защитить себя от воровитых чаек. Чтобы обезопасить себя от наглых птиц, нужно долго на них смотреть, рекомендуют учёные.

Эти птицы "славятся" очень агрессивным поведением. Известны случаи, когда они хватали с земли кроликов и даже маленьких собак. Кроме того, они часто нападают на посетителей кафе, пытаясь вырвать что-нибудь вкусное.

Исследование показало, что на самом деле чаек очень легко запугать. Для этого необхоимо наблюдайть за птицами с близкого расстояния. Учёные отмечают, что чайки, как правило, отступают, если за ними кто-то следит.

Чайки достаточно давно попали в Красную книгу многих стран мира, несмотря на свою агрессивность. Причина в том, что их число резко сократилось за последние полвека.