Новый вид динозавра назвали Vayuraptor. Такое название ему дали в честь индуистского бога ветра. Динозавр высотой 4 метра обитал 60 миллионов лет назад на территории Таиланда и сопредельных с этим государством стран.Палеонтологи ведут раскопки в "долине динозавров" уже несколько десятков лет. Здесь регулярно находят останки ранее неизвестных видов динозавров.