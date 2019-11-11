11.11.2019, 10:57
Найдены останки нового вида динозавров
ИА «Ореанда-Новости»Представителями таиландского университета Маха Саракхам были найдены останки нового динозавра. Учёные нашли останки доисторического существа в так называемой "долине динозавров". Она расположена на севере-востоке Таиланда. Об этом говорится на новостном портале Thaiger.
Новый вид динозавра назвали Vayuraptor. Такое название ему дали в честь индуистского бога ветра. Динозавр высотой 4 метра обитал 60 миллионов лет назад на территории Таиланда и сопредельных с этим государством стран.
Палеонтологи ведут раскопки в "долине динозавров" уже несколько десятков лет. Здесь регулярно находят останки ранее неизвестных видов динозавров.
Новый вид динозавра назвали Vayuraptor. Такое название ему дали в честь индуистского бога ветра. Динозавр высотой 4 метра обитал 60 миллионов лет назад на территории Таиланда и сопредельных с этим государством стран.
Палеонтологи ведут раскопки в "долине динозавров" уже несколько десятков лет. Здесь регулярно находят останки ранее неизвестных видов динозавров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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