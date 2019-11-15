ИА «Ореанда-Новости». Встреча в «нормандском формате», в которой примут участие главы Франции, России, Германии и Украины, запланирована на 9 декабря, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.



Отмечается, что саммит пройдёт в Париже.



Представитель пресс-службы кабмина ФРГ подтвердила изданию участие канцлера Германии в переговорах.



Напомним, в «нормандскую четвёрку» по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, Украина, Франция, Германия.