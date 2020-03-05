05.03.2020, 10:31
Названа ключевая проблема Sukhoi SuperJet 100
ИА «Ореанда-Новости». Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), основным покупателем российский лайнеров Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100), озвучено, какая проблема у этих самолётов является ключевой, сообщает РБК.
По мнению специалистов ГТЛК, ключевая проблема SSJ 100 состоит в том, что нет развитого рынка данных лайнеров. Также в ГТЛК сказали, что у SSJ 100 есть сложности с техническим обслуживанием, ремонтом и предпродажным обслуживанием.
При этом в ГТЛК заявили, что сотрудничают с Минпромторгом и предпринимают меры для того, чтобы смягчить риски. В частности, в компании приобретают запчасти и поддерживают их нужный запас.
По мнению специалистов ГТЛК, ключевая проблема SSJ 100 состоит в том, что нет развитого рынка данных лайнеров. Также в ГТЛК сказали, что у SSJ 100 есть сложности с техническим обслуживанием, ремонтом и предпродажным обслуживанием.
При этом в ГТЛК заявили, что сотрудничают с Минпромторгом и предпринимают меры для того, чтобы смягчить риски. В частности, в компании приобретают запчасти и поддерживают их нужный запас.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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