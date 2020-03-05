По мнению специалистов ГТЛК, ключевая проблема SSJ 100 состоит в том, что нет развитого рынка данных лайнеров. Также в ГТЛК сказали, чтоПри этом в ГТЛК заявили, что сотрудничают с Минпромторгом и предпринимают меры для того, чтобы смягчить риски. В частности, в компании приобретают запчасти и поддерживают их нужный запас.