В этот период без прививок были более 21 миллиона детей каждый год. Так, среди развитых стран лидером по отсутствию прививок является США. На втором месте идёт Франция, на третьем – Британия.Что касается стран, где уровень дохода низкий, то там ситуация уже критическая. Так, в Нигерии в 2017 году прививку от кори не получили почти 4 миллиона детей, в Индии 2,9 миллиона, в Пакистане и Индонезии по 1,2 миллиона детей, в Эфиопии - немногим меньше.В ООН напомнили, что с начала этого года по всему миру было зарегистрировано более 110 тысяч случаев кори. Это оказалось на 300% больше, чем в аналогичный период прошлого года.