ИА «Ореанда-Новости». Военный эксперт рассказал, какие страны вероятнее всего объединятся для участия в Третьей мировой войне.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на книгу «Третья мировая война», бывшего турецкого генерал-майора.

Он рассказал о неизбежности следующей войны. Её ведущими противодействующими сторонами станут США, Китай и Россия. Есть вероятность того, что две из этих держав могут объединиться против третьей.

На приближение войны указывают траты на вооружение, которые намного выросли за последние несколько лет. Страны, претендующие на главенство в современном мире, давно ведут «гонку вооружений».

Бывший военный уверен, что война заденет только территории основных действующих лиц и их союзников. Африка и Южная Америка, скорее всего, останутся безучастны к боевым действиям. Европа, Азия, Ближний Восток и регион Тихого океана непременно попадут под шквал.

С большей вероятностью войну начнёт США. Москва может объединиться с Вашингтоном, чтобы победить Индию и Китай.