ИА «Ореанда-Новости» Самыми дорогими городами в мире по стоимости проживания стали Сингапур, Париж и Гон-Конг - все они расположились на первом месте рейтинга, составленного изданием Economist Intelligence Unit. До этого пять лет подряд в рейтинге лидировал только Сингапур.

Согласно информации журнала, в этих трёх городах стоимость проживания на 7% выше, чем в Нью-Йорке, который в рейтинге стоит на седьмой позиции. Лос-Анджелес, по сравнению с прошлым годом, «подорожал» и оказался на десятом месте вместе с Тель-Авивом.

Из Европейских городов в десятку самых дорогих вошли: Цюрих, Женева и Копенгаген. В топ-10 также оказался японский город Осака и Сеул - столица Южной Кореи.

Эксперты издания подчёркивают, что города Азии вошли в топ, так как там отмечена общая дороговизна продуктов. Потеряли свои прежние позиции пять городов Австралии и два города Новой Зеландии, это произошло из-за ослабления местной валюты. Год назад Сидней входил в первую десятку рейтинга.

А вот наиболее дешёвыми по стоимости проживания стали города Индии: Бангалор, Ченнаи и Нью-Дели, а также пакистанский Карачи.

Ранее были опубликованы данные рейтинга City Costs Barometer, согласно которым самым недорогим европейским городом для уикенда стал Вильнюс. Там двухдневный отдых обойдётся в 147,35 фунта (194 доллара). А за гостиничный номер на две ночи придётся заплатить - 70 фунтов (92 доллара), что является самой невысокой ценой, в среднем, по Европе. На втором и третьем месте по дешевизне отдыха оказались Белград и Варшава. А вот самым дорогим городом, чтобы провести двухдневный уикенд, стала столица Исландии Рейкьявик.