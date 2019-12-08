08.12.2019, 10:03
Названы самые популярные у туристов города
ИА «Ореанда-Новости». Издание Daily Mail представило материал, в котором называются самые туристические города на планете. Выяснилось, что самым туристическим городом сегодня является американский город Майами, где 1,6 тысячи туристов приходится на 100 жителей этого населённого пункта.
На втором месте расположился ещё один американский город - Лас Вегас. В этом городе на 100 местных жителей приходится почти 1000 гостей. В тройке оказался город Дубай, где на одного местного жителя приходится шесть приезжих.
В первой десятке рейтинга также оказались Эдинбург, Дублин, Гонконг, Сан-Франциско, Вена, Вашингтон.
На втором месте расположился ещё один американский город - Лас Вегас. В этом городе на 100 местных жителей приходится почти 1000 гостей. В тройке оказался город Дубай, где на одного местного жителя приходится шесть приезжих.
В первой десятке рейтинга также оказались Эдинбург, Дублин, Гонконг, Сан-Франциско, Вена, Вашингтон.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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