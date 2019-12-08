На втором месте расположился ещё один американский город - Лас Вегас. В этом городе на 100 местных жителей приходится почти 1000 гостей. В тройке оказался город Дубай, где на одного местного жителя приходится шесть приезжих.В первой десятке рейтинга также оказались Эдинбург, Дублин, Гонконг, Сан-Франциско, Вена, Вашингтон.