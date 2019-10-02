ИА «Ореанда-Новости». Певец скончался ночью в возрасте восьмидесяти лет в своём доме.

Талантливый артист, который мало кого мог оставить равнодушным, ушел в ночь на 2 октября в Праге. Он отметил свой юбилей в июле, однако его юбилейный концерт был отменён из-за плохого самочувствия певца.

Готт уже несколько лет был болен. В 2015 году у него диагностировали опухоль лимфатических узлов, а в начале сентября врачи обнаружили у певца острую лейкемию. Об этом он сообщил на своей последней встрече с журналистами. После этого артист начал амбулаторное лечение в одной из больниц Праги.

У Карела Готта остались жена и четыре дочери.