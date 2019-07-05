ИА "Ореанда-Новости" Азербайджанская Республика вновь наладила свою работу по экспортированию нефти через территорию Российского государства. Нефтепровод сообщением Баку – Новороссийск открыт азербайджанской государственной нефтегазовой компанией под названием Sonar.

Причина остановки перекачки нефти по вышеобозначенному маршруту заключалась в том, что руководство компании решило провести ремонт. Работы начались ещё в марте текущего года и завершились в начале июля. Плановый ремонт нефтепровода, расположенного на участке от Баку до посёлка Ширвановка, был начат в марте. Стоит отметить, что этот участок расположен исключительно в пределах территории Азербайджана. Сам посёлок Ширвановка находится уже на азербайджано-российской границе. По информации, предоставленной заместителем начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской Socar Ибрагимом Ахмедовым, нефть вновь течёт по северному маршруту экспорта.



Кстати снижение объёмов прогоняемой нефти было замечено ещё в первом полугодии текущего года. Тогда по маршруту Баку – Новороссийск было перекачено около 250 тысяч тонн нефти. В процентном соотношении это на 61% меньше, чем за январь – июнь прошлого года.

Что касается показателей объёмов запланированной к перекачке нефти, то уже в третьем квартале текущего года Sonar экспортирует около трёхсот двадцати тонн нефти, которая сначала отправится в Новороссийск, а затем на другие мировые рынки. Из этого объёма 80 тысяч тонн нефти запланировано на июль и август, и уже 160 тысяч тонн – на сентябрь. Всего, по информации управления маркетинга и экономических операций нефтегазовой компании Socar, Азербайджан готов к отправке до конца 2019 года 1,3 миллионов тонн нефти.