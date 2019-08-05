ИА «Ореанда-Новости». Британские врачи не смогли поставить диагноз британскому подростку, который был парализован из-за загадочной болезни.

16-летний Валентино Эродот, который живёт в пригороде Лондона, сначала испытал острую боль и жжение в груди, а затем он начал испытывать затруднения в движении. Вскоре Валентино был полностью лишен возможности ходить и теперь передвигается в инвалидной коляске, так как его ноги парализованы.

Когда у подростка появились первые симптомы, врачи подумали, что это гастрит. Тогда медики предположили, что у молодого человека был синдром хронической усталости и целиакия, но лечение этих заболеваний не дало никакого результата. Валентино прошёл несколько обследований, но ни анализ крови, ни томография не выявили ничего необычного. Также врачи предположили, что у молодого человека болезнь Лайма. В течение четырёх месяцев подросток пытался вылечить эту болезнь, но улучшения не было.

Родители молодого человека уже потратили на попытки исцелить его сумму в 2,7 миллиона рублей. Теперь они возлагают свои надежды на генетиков и иммунологов.