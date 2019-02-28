ИА «Ореанда-Новости». Венесуэльский политик, самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуайдо взывает к помощи мирового сообщества - это свидетельствует о беспомощности лидера оппозиции, пишут немецкие СМИ, в частности, издание Frankfurter Allgemeine.

Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо, призывающий мировое сообщество «иметь в виду все методы для освобождения Венесуэлы», выглядит беспомощным, отмечает политический обозреватель Андреас Росс. Его статья «Конец революции по плану» опубликована сегодня, 28 февраля, в газете Frankfurter Allgemeine.

Месяц назад Гуайдо собирал на митингах своих сторонников, давал интервью, а также организовывал кампанию международной помощи. Но эти действия не возымели успеха. Гуманитарный груз (эксперты считают, что это было оружие для оппозиции) не прибыл в Венесуэлу в полном объёме, а что касается военной поддержки - лишь немногие перебежчики приняли сторону Гуайдо. В настоящий момент вооружённые силы сохраняют верность президенту Николасу Мадуро, который их контролирует. Гуманитарную помощь не удалось доставить именно из-за действий силовых структур.

Действующее руководство страны может расценить призывы оппозиции к помощи мирового сообщества как доказательство того, что Вашингтон поддерживает Гуайдо. Ранее Майкл Помпео, госсекретарь США, угрожал определёнными последствиями тем, кто воспрепятствует демократическим переменам в Венесуэле. Николасу Мадуро будет несложно доказать, что Хуан Гуайдо намерен продавать «североамериканским империалистам» земли и природные богатства страны.

Обозреватель Андреас Росс также указал на то, что в настоящее время Гуайдо выступает в Колумбии, и неизвестно, сможет ли новоявленный лидер вернуться в Венесуэлу. Теперь ситуация может принять любой оборот, комментирует журналист, так как оппозиция и стоящие за ней США вряд ли имеют продуманный план дальнейших действий.

23 января Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы, что спровоцировало политический кризис. США, Канада, многие страны Евросоюза и Южной Америки признали Гуайдо президентом. Николаса Мадуро поддержали, в частности, Россия, Иран, Китай, Турция.