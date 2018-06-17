ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Возглавляющий МВД Германии председатель ХСС Баварии Хорст Зеехофер объявил, что изрядно утомился от бесконечных обсуждений проблемы миграции с Ангелой Меркель. Известно, что представитель спецслужб и канцлер имеют массу противоречий по поводу способа решения нахлынувшего кризиса. Об этом стало известно благодаря публикациям в немецких газетах.

Хорст во время интервью как минимум два раза сообщил о «неспособности работать с этой дамой», во время совета членов кабинета от Христианского-социалистического союза с главой земельной группы Александром Добриндтом, которое проходило 14 июня.

На данный момент в ФРГ у «Христианских» партий царят серьёзные разногласия. Христиано-социалистическая партия и Христиано-Демократическая партия, в которую входит Ангела Меркель, завязали нешуточный конфликт. Камнем преткновения стала старая, но не очень добрая проблема нелегальном миграции. Два колоса немецкой политики никак не могут договорится о способе решения проблемы. Меркель предпочитает не предпринимать резких мер, надеясь на достижения общеевропейского решения. ХСП же настаивает на том, чтобы беженцев без паспортов или получивших отказ в предоставлении убежища разместили на границе Германии.

Подобные противоречия рискуют обернутся серьёзным кризисом в правительстве. И вот тут возникает довольно опасная ситуация. Россия, как и многие другие государства знают к чему приводит бездействие властей, неспособных решать проблемы населения. Когда подобное происходит, всегда найдётся сила, радикальная и необузданная, которая предложит лёгкий и жесткий вариант решения проблем. В Германии такая сила зовётся АДГ.

Альтернатива для Германии хоть и является дружественной к России партией, однако стоит учитывать её настроения. Набрав силу, данные товарищи могут очень быстро поменять свою риторику вернув Германию на старые рельсы и потребовав возврат исконно немецких территорий. Безусловно вряд ли России стоит переживать, если они предъявят подобные претензии Польше или Франции. Однако не стоит забывать, что и в составе РФ есть принадлежащие когда-то Германии территории. Поэтому выбирая сторону в этом кризисе, стоит быть предельно осторожными. Покорение Германии восточными варварами столь же невыгодно, как и приход ультра-радикалов к власти.