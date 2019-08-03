03.08.2019, 18:42
Несколько человек погибло при обрушении скалы на пляже в Калифорнии
ИА «Ореанда-Новости» Инцидент случился на юге Калифорнии в округе Сан-Диего.
Как передают СМИ, на популярном пляже обрушилась скала. В результате происшествия пострадали люди: три человека погибли и двое получили ранения. Одна из пострадавших скончалась на месте, двое других в больнице, доложил шериф округа.
Как сообщают местные власти, обрушение скалы случилось 2 августа около 15.00 по местному времени. В этот момент на пляже было много отдыхающих.
После произошедшего полиция закрыла доступ на пляж.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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