ИА «Ореанда-Новости» Инцидент случился на юге Калифорнии в округе Сан-Диего.

Как передают СМИ, на популярном пляже обрушилась скала. В результате происшествия пострадали люди: три человека погибли и двое получили ранения. Одна из пострадавших скончалась на месте, двое других в больнице, доложил шериф округа.

Как сообщают местные власти, обрушение скалы случилось 2 августа около 15.00 по местному времени. В этот момент на пляже было много отдыхающих.

После произошедшего полиция закрыла доступ на пляж.