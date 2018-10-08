ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху было сделано заявление о том, что в ходе предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным они обсудят попытки Исламской Республики Иран закрепиться в Сирийской Арабской Республике и передать высокоточное оружие ливанскому движению “Хезболлах”. Он подчеркнул, что израильская сторона намерена и в дальнейшем действовать решительно против попыток иранских властей создать “ещё один фронт” против Тель-Авива на Голанских высотах. Он добавил, что на территории арабской республики Израиль настроен действовать “против всех попыток передачи смертоносного оружия движению “Хезболлах” в Ливане”.





По словам Биньямина Нетаньяху, ранее израильская и российская стороны достигли договорённости относительно важной координации между армиями двух государств. По словам израильского премьер-министра, глава Российской Федерации понимает его приверженность безопасности еврейского государства, а также важность, которую власти Израиля придают Голанским высотам. Он указал на то, что присутствие израильской стороны на Голанских высотах является “гарантией стабильности в прилегающих районах” и “твёрдой реальностью, основанной на древних правах”, а также “фактом, который должно признать международное сообщество”.





Ранее премьер-министр Израиля сообщал о том, что у него состоялся телефонный разговор с президентом российского государства Владимиром Путиным, в ходе которого они договорились о встрече в ближайшее время.



По словам пресс-секретаря главы Российской Федерации Дмитрия Пескова, в настоящее время новые контакты Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху прорабатываются, но о конкретных сроках говорить рано.



Отметим, это будет первая встреча российского лидера и израильского премьер-министра после крушения российского самолёта-разведчика Ил-20, которое произошло недалеко от Средиземного моря 17 сентября.





В 1967 году израильская сторона в ходе Шестидневной войны захватила Голаны, которые принадлежали Сирийской Арабской Республике. Спустя четырнадцать лет израильским парламентом был принят закон “О Голанских высотах”, который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексию признали незаконной в соответствии с резолюцией 497 Совета Безопасности Организации Объединённых Наций от 17 декабря 1981 года.





