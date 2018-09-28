ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на территории Исламской Республики Иран есть тайный склад с тоннами ядерных материалов и оборудования. По его словам, в иранской столице хранятся пятнадцать контейнеров, в каждом из которых могут находится секретные оружия.



Такое заявление израильским премьер-министром было сделано в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, которая прошла на территории Нью-Йорка. Он обратился к Международному агентству по атомной энергии с призывом провести “немедленные инспекции этого объекта”.



Такое заявление израильским премьер-министром было сделано в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, которая прошла на территории Нью-Йорка. Он обратился к Международному агентству по атомной энергии с призывом провести “немедленные инспекции этого объекта”.

Израильский политический деятель также напомнил, что в весной текущего года им были представлены несколько тонн документов, которые, по его словам, были обнаружены израильской разведкой в Исламской Республике Иран. Он отметил, что с тех пор, как израильской стороной был захвачен “ядерный архив” исламской республики, власти Ирана заняты тем, что зачищают свой ядерный склад и предпринимают попытки скрыть доказательства. Политик заверил участников сессии Генассамблеи ООН в том, что Израилю удастся найти всё, что прячут иранские власти.



Израильским премьером с трибуны Организации Объединённых Наций также были продемонстрированы несколько фотоснимков из картографического приложения. Он назвал адрес в иранской столице, где, по его мнению, находится склад с ядерными материалами.



Нетаньяху было сделано заявление о том, что израильская сторона продолжит действовать против Исламской Республики Иран в других районах и не позволит иранскому режиму, призывающему “к уничтожению Израиля”, получить ядерное оружие. Также, по его словам, власти Израиля продолжат действовать в Сирийской Арабской Республике, Ливанской Республике, Ираке, в любых других регионах для защиты государства.



Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к европейским государствам с призывом поддержать возобновление американских санкций против иранской стороны. Также им было отмечено позитивное последствие у Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану. По его словам, сделка сблизила Израиль и арабские государства.