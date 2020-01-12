12.01.2020, 14:34
Нетаньяху заявил, что Тегеран лжёт, когда рассказывает об украинском самолёте
ИА «Ореанда-Новости». Биньямином Нетаньяху, занимающим в Израиле пост премьер-министра, было сказано, что Тегеран лжёт, говоря о крушении лайнера "Международных авиалиний Украины". Также израильский премьер высказал слова соболезнования жертвам трагедии.
Израильский государственный деятель заявил, что Тегеган соврал. По словам Нетаньяху, Тегеран с самого начала знал, что сбил самолёт.
Он говорит, что в Иране было известно, что самолёт был сбит непреднамеренно, однако иранские власти заявили, что лайнер сбили намеренно. Нетаньяху заявил, что Иран, рассказывая о крушении, обманул весь мир. По его словам, это идёт в противоречие с тем, как должно действовать цивилизованное государство.
Израильский государственный деятель заявил, что Тегеган соврал. По словам Нетаньяху, Тегеран с самого начала знал, что сбил самолёт.
Он говорит, что в Иране было известно, что самолёт был сбит непреднамеренно, однако иранские власти заявили, что лайнер сбили намеренно. Нетаньяху заявил, что Иран, рассказывая о крушении, обманул весь мир. По его словам, это идёт в противоречие с тем, как должно действовать цивилизованное государство.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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