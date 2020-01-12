Биньямином Нетаньяху, занимающим в Израиле пост премьер-министра, было сказано, что Тегеран лжёт, говоря о крушении лайнера "Международных авиалиний Украины". Также израильский премьер высказал слова соболезнования жертвам трагедии.Нетаньяху заявил, что Иран, рассказывая о крушении, обманул весь мир. По его словам, это идёт в противоречие с тем, как должно действовать цивилизованное государство.