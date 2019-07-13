ИА «Ореанда-Новости» . Из-за недовольства властей США по поводу реализации лунной программы «Артемида» в NASA. Об этом 12 июля сообщил телеканал CNN.

По его данным, от работы над проектом отстранили заместителя администратора космического ведомства по пилотируемым программам Уильяма Герстенмайера. Это произошло буквально через пару часов после выступления учёного в палате представителей конгресса США. Теперь эту должность займет астронавт Кеннет Боуэрсокс.

Отмечается, что директор NASA Джеймс Брайденстайн не единолично принимал решение об отстранении Герстенмайера. По данным телеканала, из-за недовольства американской администрации реализацией лунной программы, которая предусматривает высадку астронавтов на спутнике Земли в 2024 году, между сотрудниками NASA возникла напряжённость.

Напомним, ранее в NASA сообщили, что создание всех условий для постоянного присутствия на Луне обойдется примерно в $20–30 млрд. Об этом заявил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн в интервью CNN. И это помимо тех средств, что в настоящее время тратятся Штатами на поддержку работы МКС. Брайденстайн отметил, что расходы по программе будут распределены на последующие пять лет.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, выразил критическое отношение к деятельности NASA, заявив, что, учитывая размер денежных средств, которые Америка расходует на космическую программу, ведомство вообще «не должно говорить о полёте на Луну». Американцы сделали это 50 лет назад, подчеркнул Трамп.