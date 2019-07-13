Неудачи с лунной программой привели к кадровым изменениям в NASA
По его данным, от работы над проектом отстранили заместителя администратора космического ведомства по пилотируемым программам Уильяма Герстенмайера. Это произошло буквально через пару часов после выступления учёного в палате представителей конгресса США. Теперь эту должность займет астронавт Кеннет Боуэрсокс.
Отмечается, что директор NASA Джеймс Брайденстайн не единолично принимал решение об отстранении Герстенмайера. По данным телеканала, из-за недовольства американской администрации реализацией лунной программы, которая предусматривает высадку астронавтов на спутнике Земли в 2024 году, между сотрудниками NASA возникла напряжённость.
Напомним, ранее в NASA сообщили, что создание всех условий для постоянного присутствия на Луне обойдется примерно в $20–30 млрд. Об этом заявил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн в интервью CNN. И это помимо тех средств, что в настоящее время тратятся Штатами на поддержку работы МКС. Брайденстайн отметил, что расходы по программе будут распределены на последующие пять лет.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, выразил критическое отношение к деятельности NASA, заявив, что, учитывая размер денежных средств, которые Америка расходует на космическую программу, ведомство вообще «не должно говорить о полёте на Луну». Американцы сделали это 50 лет назад, подчеркнул Трамп.
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