ИА «Ореанда-Новости». Специалисты программного обеспечения из Китая, представители стартапа Megvii, разработали проект распознавания собак по отпечатку носа. Разработчики отметили. Что благодаря искусственному интеллекту стало возможно идентифицировать собак.

Изначально специалисты компании Megvii разрабатывали программы для распознавания лиц. Их приложения работают совместно с правительственными программами. Сети внедряются в крупные города и держат лидирующие позиции.

Специалисты указали на то, что собачий нос также уникален, как и отпечаток пальцев человека. С помощью узора на носу животного его можно внести в базу питомцев. В дальнейшем можно идентифицировать его.

Разработчик объяснили, что при помощи их программы собаку можно зарегистрировать в системе при помощи камеры на телефоне. Для этого нужно сфотографировать нос животного под разными углами.