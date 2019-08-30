Именно такие цвета имеет флаг Республики Татарстан.

Автором инициативы подкрасить Ниагару цветами республиканского флага является Марат Салахутдинов. Соответствующая договорённость уже достигнута с Советом по иллюминации. Эту информацию подтвердили и руководство службы национального парка Ниагара.

Сегодняшняя дата подсветки вод Ниагары выбрана не случайно. 30 августа в Республике Татарстан с большим размахом отмечают День образования республики. В этот день в 1990 году была принята декларация о независимости Татарстана. В следующем году власти республики утвердили флаг, основными цветами которого стали красный, белый и зелёный. Каждый цвет является своего рода символом. Так, например, красный олицетворяет энергию и жизнь, белый – чистоту, а зелёный – весну. Также существует версия, что зелёный цвет является цветом ислама, поэтому он олицетворяет татар, красный цвет – русский народ, а проходящая между ними полоса белого цвета – это символ согласия между этими двумя народами.

По словам инициатора идеи Марата Салахутдинова, в этом году хотелось бы отметить этот день особым способом, поэтому было принято решение обратиться в адрес администрации Ниагарского водопада с соответствующей просьбой. В свою очередь, руководство службы национального парка Ниагара пошло навстречу республиканскому правительству – подсветка включится сегодня в пять утра по московскому времени и продлится пятнадцать минут. По замыслу организаторов, ожидается приход не менее пятидесяти татар, проживающих в крупных канадских городах: Монреаль, Оттава и Торонто.