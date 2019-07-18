18.07.2019, 17:52
Нидерланды заявили, что Россия стравливает Евросоюз и НАТО
ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Москва пытается стравить ЕС и НАТО, пишет «МК».
Своё заявление Рютте сделал на Атлантическом совете в Вашингтоне. Он отметил, что США и страны Европы в течение многих лет были партнёрами, имея общие ценности. Но, по мнению голландского премьера, сейчас Россия представляет собой угрозу для этих отношений.
По мнению Рютте, Россия вмешивается в демократические процессы и пытается рассорить ЕС и НАТО.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии