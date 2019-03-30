ИА «Ореанда-Новости». Причиной ЧП на борту норвежского круизного судна Viking Sky, которое едва не привело к гибели более тысячи человек — стал низкий уровень смазочного масла. Из-за этого произошла остановка двигателей лайнера во время бури.

Напомним, 23 марта, с круизного лайнера «Викинг Скай», вышедшего 14 марта из порта города Берген в 12 – дневное круизное плавание, стали поступать сигналы бедствия. 1400 пассажиров оказались в чрезвычайном положении.

При прохождении участка маршрута под названием Хустадвик, в районе населённого пункта Молде, у лайнера отказали двигатели. К тому же всё произошло во время сильного волнения моря. Капитан судна незамедлительно подал сигнал SOS, после чего экипажу всё же удалось наладить работу двигателей и стать на якорь не далеко от берега в ожидании спасателей.

В срочной спасательной операции было задействовано пять вертолетов и несколько судов. 20 человек, среди которох четверо россиян, входивших в состав экипажа, получили ранения.