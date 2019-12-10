ИА «Ореанда-Новости». В 2019 году Нобелевский премию мира вручили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду, пишут «Известия».



Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен заметила, что Абий Ахмед является представителем нового поколения лидеров Африки, которые осознают необходимость мирного решения вооруженных межэтнических конфликтов.



Эфиопский политик получил премию «за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей», который длился с 1998 по 2018 год.