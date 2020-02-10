Журналисты из Норвегии указали на победы Александра Большунова и назвали его спортсменом, который не причастен к махинациям с допингом в национальной команде. В публикации говорится, чтоЖурналисты заявили, что руководитель Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сделала ошибку, допустив к тренировкам Большунова тренера Юрия Бородавко, которого ранее уличили в допинговых махинациях. В материале говорится, что его нельзя было привлекать к работе после дисквалификации. В публикации отмечается, что ошибки идут от самих россиян и российские лыжные гонки губят сами себя.