10.02.2020, 14:50
Норвежские журналисты заявили об уничтожении российского лыжного спорта
ИА «Ореанда-Новости». В Норвегии заявили о наличии проблем в лыжном спорте в России. О проблемах российского лыжного спорта рассказывается в материале издания Dagbladet.
Журналисты из Норвегии указали на победы Александра Большунова и назвали его спортсменом, который не причастен к махинациям с допингом в национальной команде. В публикации говорится, что победы российского лыжника находятся в тени скандалов вокруг сборной России.
Журналисты заявили, что руководитель Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сделала ошибку, допустив к тренировкам Большунова тренера Юрия Бородавко, которого ранее уличили в допинговых махинациях. В материале говорится, что его нельзя было привлекать к работе после дисквалификации. В публикации отмечается, что ошибки идут от самих россиян и российские лыжные гонки губят сами себя.
Журналисты из Норвегии указали на победы Александра Большунова и назвали его спортсменом, который не причастен к махинациям с допингом в национальной команде. В публикации говорится, что победы российского лыжника находятся в тени скандалов вокруг сборной России.
Журналисты заявили, что руководитель Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сделала ошибку, допустив к тренировкам Большунова тренера Юрия Бородавко, которого ранее уличили в допинговых махинациях. В материале говорится, что его нельзя было привлекать к работе после дисквалификации. В публикации отмечается, что ошибки идут от самих россиян и российские лыжные гонки губят сами себя.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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