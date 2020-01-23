. На это указали китайские учёные во главе с Вайем Джи в исследовании, опубликованном в научном журнале Journal of Medical Virology.По мнению учёных из Института микробиологии и иммунологии, новый кононавирус может являться гибридом двух коронавирусов, которые способны поражать рептилий. Исследование основывалось на сравнении геномов 5 образцов нового коронавируса с 200 образцами других вирусов.Следует отметить, что данный вывод будет тщательно проверен другими специалистами.