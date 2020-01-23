23.01.2020, 19:55
Носителями нового вида коронавируса могут быть змеи
ИА «Ореанда-Новости». Первыми носителями нового вида коронавируса могут быть змеи. На это указали китайские учёные во главе с Вайем Джи в исследовании, опубликованном в научном журнале Journal of Medical Virology.
По мнению учёных из Института микробиологии и иммунологии, новый кононавирус может являться гибридом двух коронавирусов, которые способны поражать рептилий. Исследование основывалось на сравнении геномов 5 образцов нового коронавируса с 200 образцами других вирусов. По мнению учёных, местные жители могли заразиться после употребления в пищу мяса змей.
Следует отметить, что данный вывод будет тщательно проверен другими специалистами. Если он подтвердится, то медперсонал сможет более эффективно бороться с распространением болезни.
По мнению учёных из Института микробиологии и иммунологии, новый кононавирус может являться гибридом двух коронавирусов, которые способны поражать рептилий. Исследование основывалось на сравнении геномов 5 образцов нового коронавируса с 200 образцами других вирусов. По мнению учёных, местные жители могли заразиться после употребления в пищу мяса змей.
Следует отметить, что данный вывод будет тщательно проверен другими специалистами. Если он подтвердится, то медперсонал сможет более эффективно бороться с распространением болезни.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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