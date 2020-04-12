12.04.2020, 21:08
Новак назвал причину провала попыток Саудовской Аравии вытеснить РФ с рынка нефти
ИА «Ореанда-Новости». Попытки Саудовской Аравии вытеснить Россию с рынка нефти с самого начала были обречены на провал. Такое заявление сделал Александр Новак, руководитель Минэнерго, в эфире телеканала "Россия 1".
Министром было отмечено, что в РФ сегодня создаётся конкурентноспособная продукция. Также он указал на то, что Россия обладает диверсифицированными маршрутами для того, чтобы осуществлять реализацию своего сырья.
Также Новак обозначил действия Эр-Рияда как иррациональные. Он пояснил, что Саудовской Аравией была увеличена добыча сырья в тот момент, когда произошло падение спроса из-за ситуации с распространением коронавируса.
Министром было отмечено, что в РФ сегодня создаётся конкурентноспособная продукция. Также он указал на то, что Россия обладает диверсифицированными маршрутами для того, чтобы осуществлять реализацию своего сырья.
Также Новак обозначил действия Эр-Рияда как иррациональные. Он пояснил, что Саудовской Аравией была увеличена добыча сырья в тот момент, когда произошло падение спроса из-за ситуации с распространением коронавируса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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