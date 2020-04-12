, в эфире телеканала "Россия 1".Министром было отмечено, что в РФ сегодня создаётся конкурентноспособная продукция. Также он указал на то, чтоТакже Новак обозначил действия Эр-Рияда как иррациональные. Он пояснил, что Саудовской Аравией была увеличена добыча сырья в тот момент, когда произошло падение спроса из-за ситуации с распространением коронавируса.