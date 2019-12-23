Телеканалу РБК Новак сообщил, что российская доля поставок сжиженного газа в Европу составляет на сегодняшний день 20 процентов, у США этот показатель равен 13 процентам.При этом Новаком было сказано, что несколько лет назад Россия практически не осуществляла поставок СПГ.По словам российского министра, за счёт того, что Россия ввела в строй новые проекты, сегодня она осуществляет поставку 13 миллионов тонн. Он также отметил, что прирост у американцев за два года составил с пяти миллионов тонн до девяти.