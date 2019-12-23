23.12.2019, 13:28
Новак: РФ является лидером по поставкам в Европу СПГ
ИА "Ореанда-Новости" По поставкам на территорию Европы сжиженного газа РФ значительно удалось опередить Соединенные Штаты Америки. Об этом было заявлено Александром Новаком, работающим на посту министра энергетики.
Телеканалу РБК Новак сообщил, что российская доля поставок сжиженного газа в Европу составляет на сегодняшний день 20 процентов, у США этот показатель равен 13 процентам.
При этом Новаком было сказано, что несколько лет назад Россия практически не осуществляла поставок СПГ.
По словам российского министра, за счёт того, что Россия ввела в строй новые проекты, сегодня она осуществляет поставку 13 миллионов тонн. Он также отметил, что прирост у американцев за два года составил с пяти миллионов тонн до девяти.
Телеканалу РБК Новак сообщил, что российская доля поставок сжиженного газа в Европу составляет на сегодняшний день 20 процентов, у США этот показатель равен 13 процентам.
При этом Новаком было сказано, что несколько лет назад Россия практически не осуществляла поставок СПГ.
По словам российского министра, за счёт того, что Россия ввела в строй новые проекты, сегодня она осуществляет поставку 13 миллионов тонн. Он также отметил, что прирост у американцев за два года составил с пяти миллионов тонн до девяти.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии