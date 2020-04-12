Также он заявил о своей уверенности в том, что проект будет успешно завершён.Он указал на то, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом, который реализуют несколько мировых компаний. Новак заявил в эфире телевизионного шоу Владимира Соловьёва, что в него было вложено колоссальное количество денег. По его словам, на настоящий момент осталось в проект вложить совсем немного средств.