12.04.2020, 19:31
Новак заявил о своей уверенности в том, что "Северный поток - 2" будет реализован
ИА «Ореанда-Новости». Александр Новак, руководитель российского Минэнерго, заявил, что в проект газопровода осталось инвестировать около пяти процентов, сообщает РИА Новости.
Также он заявил о своей уверенности в том, что проект будет успешно завершён.
Он указал на то, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом, который реализуют несколько мировых компаний. Новак заявил в эфире телевизионного шоу Владимира Соловьёва, что в него было вложено колоссальное количество денег. По его словам, на настоящий момент осталось в проект вложить совсем немного средств.
Также он заявил о своей уверенности в том, что проект будет успешно завершён.
Он указал на то, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом, который реализуют несколько мировых компаний. Новак заявил в эфире телевизионного шоу Владимира Соловьёва, что в него было вложено колоссальное количество денег. По его словам, на настоящий момент осталось в проект вложить совсем немного средств.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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