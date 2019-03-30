ИА «Ореанда-Новости» В минувшую пятницу, В Венесуэлу было доставлено 65 тонн медикаментов из Китая. Это подтвердил вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами.

Вице-президент подчеркнул также "важный и стратегический уровень" в отношени двух стран. Кроме того было заявлено, что так же помощь прибывает из Кубы и Бразилии. Грузы с гумпомощью из США по приказу Мадуро блокируются на границе.

В четверг МИД Российской Федерации сообщил о том, что Россия на основании запроса правительства Венесуэлы доставила новую партию гуманитарной помощи в эту латиноамериканскую страну.



Ранее гендиректор офиса "Врачей без границ" Марта Каньяс Гарсия заявила на пресс-конференции в Москве о том, что ситуация с обеспечением лекарствами в Венесуэле, переживающей серьёзные экономические и политические трудности, в последнее время становится все хуже.