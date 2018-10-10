ИА «Ореанда-Новости». Власти Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии выступили в ОЗХО за внесение дополнения в Конвенцию о запрещении химического оружия, которое касалось бы нервно-паралитического вещества типа “Новичок”.



Об этом информирует постоянное представительство Великобритании при Организации по запрещению химического оружия в своём Twitter-аккаунте.



Об этом информирует постоянное представительство Великобритании при Организации по запрещению химического оружия в своём Twitter-аккаунте.

В сообщении отмечается, что после того, как была совершена атака на территории английского города Солсбери, данная мера “поможет укрепить международную архитектуру безопасности”, которой запрещается использование химического оружия.





Сегодня, 10 октября, в Гааге была открыта 89-я сессия Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с финансированием процесса передачи техсекретариату ОЗХО права определять виновных в применении химоружия.





Напомним, весной текущего года на территории города Солсбери, расположенного в Соединённом Королевстве, в тяжёлом состоянии были обнаружены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй позднее в парламенте было сделано заявление о том, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом “Новичок”, который был разработан в российском государстве. Властями Российской Федерации эти обвинения были отвергнуты. В Кремле заявили, что химическое оружие российской стороной было уничтожено в прошлом году под контролем Организации по запрещению химического оружия.





В прошлом месяце британские власти опубликовали фотографии двух граждан Российской Федерации Руслана Боширова и Александра Петрова, которых назвали подозреваемыми в причастности к отравлению. По данным британской стороны, россияне являются сотрудниками ГРУ. Боширов и Петров заявили, что непричастны к происшествию в Солсбери и прибыли на территорию Соединённого Королевство с туристической целью.





Накануне чешские средства массовой информации опубликовали сообщения о том, что россияне долгое время следили за Скрипалём. Отмечается, что граждане РФ приезжали в Прагу четыре года назад, незадолго до визита в республику Сергея Скрипаля, с которым сотрудничала контрразведка государства. Службой безопасности Чехии данная информация не было прокомментирована.





