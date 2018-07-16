

ИА «Ореанда-Новости» . Дональд Трамп давно привык выражать негодование по различным вопросам в своём аккаунте в Twitter. Перед встречей с Владимиром Путиным в Хельсинки президент Соединённых Штатов Америки опубликовал сообщение в Twitter, что в ухудшении отношений России и США виноват прежний лидер страны и бывшие члены администрации Белого Дома.

Дональд Трамп заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой – это результат безрассудной политики Барака Обамы.



В своём высказывании нынешний президент США отметил, что несмотря на то, что экс-президенту Обаме было известно о так называемом вмешательстве российских спецслужб в ход американских выборов, он не предпринял никаких действий в этом отношении.



Трамп уверен в том, что Обама считал победу госпожи Клинтон в выборах очевидной и не придал значения сообщениям американских спецслужб.



Но когда победу на выборах одержал Трамп, сообщение Федерального бюро расследований сразу приобрело значение для Барака Обамы, и бывшая администрация президента начало свою «охоту на ведьм». Дональд Трамп, как всегда, не стеснялся в выражениях, и в своём микроблоге назвал действия бывшей администрации Белого дома «глупостью». Обмен колкостями в Twittere уже стал обычным явлением среди американских политиков.



Хиллари Клинтон также оставила комментарий в отношении президента Трампа в своём аккаунте в Twittere.



Президент Трамп поздравил футбольную сборную Франции с победой на чемпионате мира, подчеркнул замечательную игру французов и поздравил президента России с отличным проведением мундиаля-2018, который, по признанию руководства FIFA, стал лучшим за всю историю игр чемпионатов мира.



Госпожа Клинтон поддержала президента, но напомнила ему, чтобы нынешний глава администрации Белого дома не забывал, в команде какой сборной он играет.



Особенный оттенок данное сообщение приобретает перед встречей Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.



Напомним, что встреча глав Соединённых Штатов Америки и России состоится 16 июня в Хельсинки (Финляндия). Этот саммит двух лидеров средства массовой информации уже окрестили встречей года. Накануне переговоров в Финляндии прошли марши протеста с призывами к участникам переговоров больше внимания уделять проблемам прав человека в их государствах.