ИА "Ореанда-Новости" Власти Южного Китая выразили намерение организовать новые авиарейсы в столичный аэропорт Шереметьево. Одновременно они хотят увеличить перевозку товаров в Европу через территорию Московской области, используя при этом отечественные железные дороги.

По информации, предоставленной заместителем главы департамента коммерции провинции Гуандун Чэнь Юэхуа, данный китайский регион занят в настоящее время поисками нового регулярного авиасообщения с Москвой. Местные китайские власти планируют организовать дополнительные авиарейсы, используя в качестве конечной точки московский аэропорт Шереметьево. Китайский чиновник также уточнил, что вопрос авиасообщения с Москвой практически решён.

На встрече с делегацией из Московской области Чэнь Юэхуа отметил, что Китай продолжает деятельность, связанную с модернизацией действующих в настоящее время транспортных коммуникаций в Европу через территорию Московской области. Причем использовать железнодорожные пути России Китай намерен для перевозки собственных товаров не только в страны Европейского Союза – Поднебесная империя готова рассмотреть и другие точки экспорта своей продукции.

Заместитель главы департамента коммерции южнокитайской провинции на вышеуказанной встрече также отметил, что круглая дата, установленная между дипломатами обеих сверхдержав, может стать отличным поводом для принятия новых взаимовыгодных условий. Речь идёт о семидесятилетии установления дипломатических отношений между двумя странами. И Россия, и Китай выразили слова надежды, что масштабы взаимодействия двух стран будут только расширяться, а потенциал сотрудничества в этом направлении только увеличиваться.