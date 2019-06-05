Один из мировых лидеров авиастроения, концерн Боинг столкнулся с новыми проблемами в области безопасности, затрагивающими ещё две модели его самолётов и требующими ремонтных работ стоимостью в миллионы долларов.

Это произошло всего через два дня после того, как Федеральное авиационное управление (FAA) объявило о новой проблеме, выявленной у 300 самолётов модели 737 MAX, которые уже были временно выведены из эксплуатации после двух нашумевших катастроф.

Теперь выяснилось, что знаменитый концерн получил новые директивы касательно летной годности от регулирующих органов, которые выявили недостатки в безопасности самолётов Boeing 787 - так называемого Dreamliner.

Согласно FAA, шасси и покрышки недавно выпущенных моделей 787-9 и 787-8 могут быть подвержены повреждению, которое в свою очередь может привести к потере функции торможения на основном шасси, а также к потере у переднего шасси функций рулежки и контроля направления на земле, когда скорость самолёта ниже порога эффективности руля.

Директива регулирующих органов вступает в силу с четверга, 6 июня, и затронет, как ожидается, 87 самолётов в реестре США.

Помимо этого, Boeing 787 Dreamliner эксплуатируется 72 крупнейшими авиакомпаниями по всему миру, в том числе которых United, Virgin Atlantic и American, британские авиалинии British Airways и TUI Airways.

По оценкам FAA, ремонт, необходимый для устранения этой конкретной проблемы, обойдется операторам в более чем 5 миллионов долларов.



Более того, дальнейшие директивы требуют, чтобы авиакомпании провели подробные проверки отдельных компонентов и систем во всех Боингах-787 после сообщений о повреждениях при ударах молнии, могущих привести к опасной утечке в системе гидравлики.

Представители Боинга сообщили, что понимают опасения FAA и предпринимают все возможные меры для скорейшего решения новой проблемы.

Это серьёзный удар по компании, которая ещё не оправилась от трагической истории с гибелью двух Боингов-737, в результате чего погибло 346 человек.

Самая популярная модель концерна должна была вновь подняться в воздух к августу этого года, однако теперь в этом есть сомнения после воскресного объявления FAA об обнаружении дефектов механизации крыла у 300 машин модели 737. В результате акции Боинга обвалились на 20 процентов.



Источник ИА «Ореанда-Новости»

