. О своих опасениях по поводу торговой сделки Вашингтона и Пекина рассказал Максим Орешкин, работающий помощником президента РФ. Слова государственного деятеля приводит ТАСС.Орешкин рассказал о том, что европейцев насторожило обязательство КНР о серьезном увеличении закупок товаров из США. По его словам, Европа опасается, что рост импорта из США произойдет за счет того, что будут снижены европейские поставки.По словам помощника главы Российского государства, трения сначала появятся в треугольнике Европа-Китай-США, а затем добавятся другие государства.