24.01.2020, 14:49
Новый помощник президента РФ рассказал о том, чем опасна сделка Вашингтона и Пекина
ИА «Ореанда-Новости». Опасность торговой сделки между властями КНР И США состоит в том, что она в ближайшее время вызовет резкий рост числа споров в сфере торговли. О своих опасениях по поводу торговой сделки Вашингтона и Пекина рассказал Максим Орешкин, работающий помощником президента РФ. Слова государственного деятеля приводит ТАСС.
В интервью, которое состоялось по итогам Всемирного экономического форума, проходившего в Давосе, Орешкиным было названо миной замедленного действия для торговли двустороннее соглашение США и Китая.
Орешкин рассказал о том, что европейцев насторожило обязательство КНР о серьезном увеличении закупок товаров из США. По его словам, Европа опасается, что рост импорта из США произойдет за счет того, что будут снижены европейские поставки.
При этом, говорит Максим Орешкин, сейчас неизвестно, будет ли это исполнено с помощью механизмов рынка или с применением административных барьеров.
По словам помощника главы Российского государства, трения сначала появятся в треугольнике Европа-Китай-США, а затем добавятся другие государства.
В интервью, которое состоялось по итогам Всемирного экономического форума, проходившего в Давосе, Орешкиным было названо миной замедленного действия для торговли двустороннее соглашение США и Китая.
Орешкин рассказал о том, что европейцев насторожило обязательство КНР о серьезном увеличении закупок товаров из США. По его словам, Европа опасается, что рост импорта из США произойдет за счет того, что будут снижены европейские поставки.
При этом, говорит Максим Орешкин, сейчас неизвестно, будет ли это исполнено с помощью механизмов рынка или с применением административных барьеров.
По словам помощника главы Российского государства, трения сначала появятся в треугольнике Европа-Китай-США, а затем добавятся другие государства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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