Компания решила выпустить своего рода гибрид самоката со скейтбордом.

Чтобы привести этот транспорт в действие, необходимо использовать силу электричества. Своё изобретение автомобильный гигант назвал e-tron Scooter. Масса транспортного средства составляет двенадцать килограммов. Доехать до метро или места автомобильной стоянки владельцу не составит особого труда. Даже в случае использования общественного транспорта e-tron Scooter легко взять с собой. Он достигает скорости до двадцати километров в час, без дополнительной подзарядки гаджет хватает на двадцать километров пути. Особенность новинки заключается в том, что во время торможения происходит заряд батареи. Уровень заряда можно проверить благодаря монитору, расположенному на ручке электротранспорта.

Изделие Audi имеет четыре колеса, что помогает пользователю держаться увереннее и устойчивее. Электротранспорт имеет ручку, аналогичную тем, что устанавливают на самокатах, однако, она служит пользователю исключительно для того, чтобы за неё держаться.

Специалисты автомобильного немецкого гиганта позаботились и о безопасности и средства передвижения, и его владельца. E-tron Scooter оснастили гидравлическим тормозом, светодиодными фарами, ходовыми огнями и стоп-сигналами. Создатели считают, что e-tron Scooter может стать приобретением небольшого числа пользователей ввиду относительно высокой его стоимости – за новинку придётся выложить около двух тысяч евро.

E-tron Scooter станет доступным для продажи как отдельное транспортное изделие. Однако, маркетологи концерна Audi хотят предложить его всем владельцам электромобилей этого же производства под названием Audi e-tron.