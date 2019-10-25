ИА «Ореанда-Новости». По сообщению Лондонского музея естественной истории, недавно изученный вид жуков нарекли именем юной активистки из Швеции Греты Тунберг.



Тунберг в 2018 году перестала посещать школу. Она каждый день приходила к шведскому парламенту и требовала от властей предпринять новые меры по борьбе с климатическими изменениями. Её примеру последовали тысячи людей, что вылилось в рождение международного движение FridaysForFuture. Недавно Тунберг оказалась в числе участников климатического саммита ООН, проходившего в Нью-Йорке. Тунберг тогда услышали миллионы людей.

В сообщении говорится о том, что жуки, названные в честь Греты Тунберг, распространены повсеместно. Но их до недавнего времени скрупулезно не изучали. Это было сложно сделать из-за их крохотных размеров.