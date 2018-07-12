



ИА «Ореанда-Новости» . Предстоящую встречу лидеров России и Соединённых Штатов Америки в Хельсинки (Финляндия), которая состоится 16 июля, политики и журналисты уже окрестили встречей года. Средства массовой информации выдвигают предположения, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят острую тему ядерной войны. «Financial Times» выдвигает мнение, что этот вопрос становится закономерным, если проанализировать последние четыре года в отношениях России и США. Эксперты из Америки и России утверждают, что на сегодняшний день между двумя державами сложилась ситуация, когда взаимное недоверие и постоянные споры способны подвергнуть разрушению все существующие ныне договорённости в сфере ядерной безопасности. И именно вопросы стратегической безопасности главы государств будут обсуждать в первую очередь.

Одной из ключевых тем переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, станет сложившаяся ситуация вокруг Украины. Госсекретарь Дональда Трампа Майк Помпео на выступлении в Сенате подчеркнул, что встреча глав государств не является курсом на сближение, а станет возможностью снизить температуру в общении по некоторым вопросам, например, Украине. Также эксперты утверждают, что Путин и Трамп не обойдут своим вниманием и ядерную сделку с Ираном, из которой США недавно вышли, а Европейский Союз И Россия по-прежнему поддерживают это соглашение.





Предполагается, что решения саммита НАТО, состоявшегося на днях в Брюсселе, тоже будут на повестке дня. Североатлантический альянс к 2020 году планирует развернуть масштабную группировку войск у российских границ – поэтому президент России не может не поднять эту проблему. Санкционная тема тоже является наболевшей для двух стран. Возможно, главы государств обсудят вопрос о возвращении дипломатического персонала в консульства стран. Среди тем для обсуждений могут быть: Сирия, разоружение, кибербезопасность, цены на нефть, строительство «Северного потока-2».





Политики стран Европейского Союза выражают надежду, что Владимир Путин и Дональд Трамп смогут построить конструктивный диалог, который не нанесёт вреда интересам НАТО. Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, обратилась к Дональду Трампу с предложением обсудить с Владимиром Путиным агрессию России по отношению к странам Запада и происшествие в британском Солсбери.





В целом, эксперты отмечают, что ждать каких-то конкретных результатов и громких заявлений от этих переговоров не стоит. Журналистам уже сообщили, в каком формате будет проходить общение двух лидеров – беседа тет-а-тет, рабочий завтрак, а также пресс-конференция или выступление перед прессой.