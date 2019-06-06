ИА «Ореанда-Новости» . Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договорённости.При этом власти Украины ничего не сделали для освобождения и не пытаются вести диалог с Россией.

Червоненко также отметил, что для разрешения внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны Киеву необходимо вести диалог с Москвой, а не «заходить в тупик», передает «Газета.ру». Ранее «Известиям» рассказали в ДНР и ЛНР, что первое после смены президента Украины заседание контактной группы в Минске вселяет надежду на сдвиги в мирном урегулировании в Донбассе.

По словам представителя Луганска, на переговорах контактной группы Родиона Мирошника члены киевской делегации скорректировали риторику, что позволило провести конструктивный диалог в ряде подгрупп.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля BMC Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Чёрном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.