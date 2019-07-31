ИА "Ореанда-Новости" Многие современные женщины используют в своём ежедневном уходе крем, который обладает свойством отбеливания кожного покрова. Однако, по словам косметологов, использование такого крема может даже нанести коже вред.

Самое главное противопоказание использования отбеливающего крема заключается в том, чтобы не наносить это средство на кожу в летний период времени. Результат может оказаться не просто неэффективным, но даже может принести большой вред организму женщины. В состав практически всех косметических средств с эффектом отбеливания входят компоненты, которые могут стать причиной появления на кожных покровах сильных пигментных пятен, раздражение и сыпь. Косметологи предупреждают, что при появлении на солнце действие таких веществ может только усилиться – они подвержены процессу повторного окисления. В результате у использующей такие кремы женщины наблюдается процесс фитостарения, то есть проявляется дряблость кожи, а мимические морщины становятся ещё заметнее.

Если использования отбеливающих кремов всё же не избежать, то косметологи советуют отложить их до пасмурной погоды. Даже ранней тёплой осенью увлекаться таким средством не стоит. Отсутствие солнца на небосводе может стать причиной использовать отбеливающий крем – в такую погоду его действие будет проявляться в полную силу, без негативных для кожи и здоровья последствий.

Отбеливающий крем является эффективным средством для борьбы с пигментацией. Основное его действие заключается в снижении количества меланина, которое вызывает гиперпигментацию. Отбеливающий крем может предотвратить дальнейшую выработку меланина соответствующими клетками. Компоненты, входящие в состав крема, осветляют уже имеющиеся пятна и предотвращают появление новых.