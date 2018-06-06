ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Администрация Обамы тайно пыталась предоставить Ирану доступ к финансовой системе США, обходя санкции, сохраненные после ядерной сделки 2015 года, несмотря на неоднократные заявления Конгресса и общественности. На фоне напряженной политической обстановки иранские радикалы, находясь в США, Израиле и других странах, утверждали, что Соединенные Штаты слишком много дают Тегерану и что непредвиденный доход будет использован для финансирования экстремизма. Администрация Обамы обратилась к двум американским банкам, чтобы облегчить конверсию. Американские банки отказались участвовать в финансовых сделках с Иранам, чтобы не нарушать санкции США, сославшись на риск испортить репутация, ведя бизнес с Ираном.

«Администрация Обамы ввела в заблуждение американский народ и Конгресс, потому что они отчаянно хотели заключить сделку с Ираном», - сказал сенатор Роб Портман. Выдача лицензии Министерством финансов банку Маскат в 2016 году не была незаконной. Тем не менее, это не соответствовало правилам, установленным в ядерном соглашении. В прошлом месяце Президент Дональд Трамп заявил, что это было «катастрофической сделкой».

Лицензия, выданная банку Маскат, резко контрастировала с неоднократными публичными заявлениями Белого дома Обамы, казначейства и Государственного департамента, в которых отрицалось, что администрация рассматривает возможность предоставления Ирану доступа к финансовой системе США.

Вскоре после того, как ядерная сделка была заключена в июле 2015 года, бывший министр финансов Джек Лью засвидетельствовал, что даже с облегчением санкций Ирану «будет по-прежнему отказано в доступе на крупнейший в мире финансовый и коммерческий рынок». Месяц спустя один из первых заместителей Лью, Адам Шубин, засвидетельствовал, что, несмотря на ядерную сделку, «Ирану будет отказано в доступе к масштабному мировому рынку, и он не сможет использовать самую значимую валютой в мире».

Тем не менее, почти сразу же после введения санкций в январе 2016 года, Иран начал жаловаться, что он не пожинает те выгоды, на которые рассчитывал. Пока администрация Обамы рассматривала жалобы Ирана, пресса писала о том, что США рассматривают возможность смягчения санкций, включая выдачу лицензий, которые позволят Ирану заключать сделки в долларах. Демократические и республиканские законодатели выступали против этого.

Госсекретарь Джон Керри пытался убедить банки, что они могут вести бизнес с Ираном, не нарушая санкций. Вскоре казначейство подготовило лицензию, которая дала бы Ирану возможность конвертировать свои активы из иностранных валют в евро, йены или рупии, изначально обменивая их на доллары в оффшорных финансовых учреждениях.

Это предложение позволило бы использовать доллары на валютных биржах при условии, что не будут задействованы ни иранские банки, ни иранские риалы, ни санкционированные иранские физические или юридические лица.

Сейчас санкции США блокируют Иран от обмена денег. Азиатские и европейские банки опасаются, потому что американские регуляторы взимали миллиарды долларов штрафов за последние годы и угрожали нарушителям отсечением от прибыльного американского рынка.