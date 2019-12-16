16.12.2019, 15:37
Обама заявил о проблемах, которые появляются из-за пожилых политиков
ИА «Ореанда-Новости» Бывший американский лидер Барак Обама обвинил в политических проблемах пожилых мужчин, которые находятся на руководящих постах.
Обамой было заявлено о негативных результатах, возникающих из-за политиков преклонного возраста. Он сказал, что, если посмотреть на мир и на сегодняшние проблемы в нём, то можно увидеть результаты руководства старых мужчин, которые не желают уступать дорогу.
Также Обама отметил, что при условии руководства женщинами государствами, люди бы увидели улучшение результатов в целом и улучшение уровня жизни. Бывшим главой США было подчеркнуто, что женщины не являются идеальными, но они "однозначно лучше" мужчин.
Обамой было заявлено о негативных результатах, возникающих из-за политиков преклонного возраста. Он сказал, что, если посмотреть на мир и на сегодняшние проблемы в нём, то можно увидеть результаты руководства старых мужчин, которые не желают уступать дорогу.
Также Обама отметил, что при условии руководства женщинами государствами, люди бы увидели улучшение результатов в целом и улучшение уровня жизни. Бывшим главой США было подчеркнуто, что женщины не являются идеальными, но они "однозначно лучше" мужчин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии